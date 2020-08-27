Ляшко назвал три города, где могут усилить карантин

27.08.2020 13:53

Укринформ

Заболеваемость коронавирусом может подняться в Запорожье, Черкассах и Чернигове.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже ушла в Черкассах, ушел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть стабильные проценты увеличения количества случаев", — сказал Ляшко.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки — 1974.

По материалам: ukrinform.ru