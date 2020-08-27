"Музыкальная история Независимости": В ОП заявляют, что не нарушали закон

27.08.2020 10:26

Укринформ

В Офисе Президента заявили, что не нарушали закон при создании музыкального номера ко Дню Независимости и опубликовали полный перечень использованных композиций.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заявлении пресс-службы ОП.

"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора", — подчеркнули в Офисе главы государства.

Отмечается, что пункт 9-1 статьи 21 Закона «Об авторском праве и смежных правах» позволяет без согласия автора (либо другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с упоминанием их авторов", — добавили в ОП.

Читайте также: Торжества на Софийской площади завершились попурри украинских песен

В ОП отметили, что в Фейсбуке размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования закона «Об авторском праве и смежных правах» и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали попурри, которое прозвучало на Софийской площади в Киеве во время празднования Дня Независимости.

По материалам: ukrinform.ru