На момент местных выборов в Украине может быть 360 тысяч заболевших коронавирусом

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о самом пессимистичном сценарии развития эпидемии коронавируса в Украине.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото -slovoidilo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Алексея Данилова.

По его словам, в СНБО допускают такой сценарий, что на момент местных выборов, 25 октября 2020 года, в стране может насчитываться 360 000 зараженных коронавирусом:

«Учебный год и местные выборы могут довольно негативно отразиться на распространение вируса COVID-19. По нашим самым пессимистическим подсчетам, на 25 октября мы можем иметь 360 000 заболевших. Надо готовиться и к такому».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.


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