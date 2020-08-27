На момент местных выборов в Украине может быть 360 тысяч заболевших коронавирусом
В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о самом пессимистичном сценарии развития эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Алексея Данилова.
По его словам, в СНБО допускают такой сценарий, что на момент местных выборов, 25 октября 2020 года, в стране может насчитываться 360 000 зараженных коронавирусом:
«Учебный год и местные выборы могут довольно негативно отразиться на распространение вируса COVID-19. По нашим самым пессимистическим подсчетам, на 25 октября мы можем иметь 360 000 заболевших. Надо готовиться и к такому».
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.