Политические партии не должны заниматься благотворительностью — НАПК

27.08.2020 04:41

Укринформ

Политические партии при ведении уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность.

Как передает Укринформ, об этом говорится в разъяснении от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью", — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что благотворительность партии в период избирательного процесса (который начнется уже 5 сентября) может содержать признаки косвенного подкупа избирателей и предусматривает уголовную ответственность.

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За такое нарушение руководитель партии может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет или от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет (ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru