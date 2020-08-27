Президент возложил цветы на месте гибели Кузьмы "Скрябина"

27.08.2020 15:06

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Днепропетровщине посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Глава государства возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта", — говорится в сообщении.

Как известно, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

17 августа 2020 года Президент Украины подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины с вручением ордена Государства за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Кировоградскую область, где ознакомится ходом реализации программы "Большое строительство" и примет участие в презентации стратегии развития региона.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru