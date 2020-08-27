Прогноз погоды на 28 августа 2020 года: в Украине прохладно, на северо-востоке страны дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 августа в Украине будет не одинаковая погода в разных регионах страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

28 августа погода в Украине будет прохладной с дождями местами в северных и северо-восточных регионах страны.

В северных областях Украины столбики термометра не поднимутся выше +18…+22 градусов.

Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Температура воздуха здесь прогреется до +27…+29 градусов.

«Большинство территории Украины благодаря антициклону будет принадлежать сухой погоде. Дожди завтра будут затрагивать только северные районы и северо-восток», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве в пятницу дожди маловероятны, температура воздуха ожидается в пределах 20 – 22 градуса тепла.

Ранее сообщалось о погоде на 27 августа 2020 года.