Страховой полис и самоизоляция: изменились правила въезда из оккупированных Крыма и Донбасса

27.08.2020 12:18

Укринформ

С 29 августа возобновляется работа КПВВ с оккупированным Крымом и для въезда на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо иметь страховой полис.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С 00:00 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Кабинет Министров на заседании 26 августа приостановил действие распоряжения №979-р от 8 августа 2020 года, которым была ограничена работа КПВВ на админгранице с АР Крым.

В то же время, правительство внесло изменения на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года. Согласно изменениям, иностранцы и лица без гражданства, которые собираются попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя или попасть в ВОТ Украины, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует весь срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

"Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией — партнером", — сообщили в ведомстве.

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Также все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с ВОТ, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дія". При невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

Самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

По материалам: ukrinform.ru