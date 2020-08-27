Зеленский — о Франко и Ступке: Оба были великими украинцами

27.08.2020 15:07

Укринформ

Украина 27 августа отмечает дни рождения известных украинцев — Ивана Франко и Богдана Ступки, которые любили свою Родину и были «сыновьями народа, который вверх идет».

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Фейсбук.

"Сегодня — особый день. День, когда на нашей земле родились двое известных деятелей. 27 августа 1856 года — выдающийся украинский поэт, драматург, прозаик, общественный и политический деятель Иван Яковлевич Франко, а через 85 лет, в 1941-м, — непревзойденный актер театра и кино, гений сцены и кадра, Герой Украины Богдан Сильвестрович Ступка", — подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что покорять сердце киевского зрителя Богдан Ступка начал со спектакля «Украденное счастье» по пьесе Ивана Франко на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

"Оба они были «сыновьми народа, который вверх идет». Оба «любили Украину и верили, что мы тоже ее любим». Оба были действительно великими украинцами!", — добавил Зеленский.

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Иван Франко (1856-1916) — украинский писатель, ученый-энциклопедист, мыслитель, общественный деятель.

Богдан Ступка (1941-2012) — украинский актер театра и кино, художественный руководитель столичного Национального академического драматического театра им. И. Франко.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru