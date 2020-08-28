Дело Гандзюк: суд определил порядок изучения доказательств

28.08.2020 18:38

Укринформ

Днепровский райсуд столицы определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

В частности, судья Юлия Иванина объявила, что сначала будут исследованы документы, звуковые аудиозаписи, вещественные доказательства. После этого в суде изучат материалы гражданских исков и допросят потерпевших родителей и гражданского мужа Екатерины Гандзюк. Далее допросят 38 свидетелей стороны обвинения, а затем — свидетелей стороны защиты. В конце допросят обвиняемых председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина.

Адвокат Мангера в ходе судебного заседания просил суд допросить 101 свидетеля со стороны защиты. Однако прокурор выступил против допроса нескольких свидетелей, поскольку, по его мнению, они не обладают никакой информацией по этому делу. В конце концов судья отметила, что вопрос допроса нескольких свидетелей из списка защиты будет решен позднее в ходе исследования доказательств в суде.

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Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится в Днепровском райсуде столицы в 14 часов 11 сентября.

Кроме того, суд определил такие даты рассмотрения дела: 18 и 25 сентября, а также 2 и 9 октября текущего года.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которая была внесена.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа Днепровский районный суд продлил до 18 октября 2020 года Мангеру и Левину меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru