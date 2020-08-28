Если будет более 3000 больных в день, в больницах не хватит мест — источник в Кабмине

28.08.2020 18:50

Укринформ

В сфере здравоохранения Украины может сложиться ситуация, когда койко-мест в больницах не хватит, если ежедневный прирост больных с коронавирусной инфекцией будет превышать 3 тысячи человек.

Об этом сообщил Укринформу осведомленный источник в правительстве.

"Если будет 3 тысячи больных в день, за месяц мы заполним больницы", — сказал собеседник.

По его словам, в таком случае Украина может пойти по итало-испанскому сценарию развития эпидемии. "И сегодня ни одна страна в мире не понимает, от чего зависит распространение коронавируса и какие меры на это существенно влияют", — отметил источник.

Собеседник добавил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не вводить локдаун. «И правительство не собирается погрузить страну в локдаун. Будем стараться регулировать вспышку существующим адаптивным карантином. Локдаун экономика не выдержит", — подчеркнул он.

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По его словам, сегодня в Украине заполнены 6 тысяч койко-мест пациентами с коронавирусом или людьми с подозрением на COVID-19. При этом процент летальных случаев среди больных COVID-19 в Украине сейчас составляет 2,2%.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине из 35 тысяч больничных коек, подготовленных системой здравоохранения к приему пациентов с COVID-19, заняты 6544.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован антирекорд суточного количества новых больных COVID-19 — за прошедшие сутки их выявлено 2438.

По состоянию на 28 августа в Украине лабораторно подтверждено 114497 случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru