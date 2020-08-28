Государство впервые оплатило доставку стволовых клеток для трансплантации

28.08.2020 16:29

Укринформ

Благодаря Министерству здравоохранения доставка стволовых клеток для трансплантации впервые была профинансирована из госбюджета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минздрав в Фейсбуке.

"Мы внесли изменения в постановление № 707, которое регулирует компенсацию расходов, связанных с получением и доставкой стволовых клеток из-за границы. Ранее они не оплачивались государством, а закупка осуществлялась за счет благотворительных взносов граждан. Теперь эта сумма включена в пилотный проект как составляющая, и учреждениям здравоохранения разрешено осуществлять поиск и закупку стволовых клеток за рубежом ", — сказал заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Он отметил, что в Украину доставили стволовые клетки для трансплантации костного мозга от неродственного донора.

Иващенко добавил, что 5 августа принято постановление №720, которым изменен порядок перевозки анатомических органов через таможенную территорию Украины.

"Около трех недель назад было принято новое постановление. Оно должно урегулировать вопрос доставки донорских гемопоэтических стволовых клеток на законодательном уровне. Благодаря этому ведущий онкогематолог Александр Лисица мог получить и трансплантировать костный мозг 18-летнему Леониду в НДСБ "Охматдет". Операция продолжалась сегодня до поздней ночи. Мы все следим за состоянием здоровья парня и надеемся на его выздоровление", — отметил замминистра.

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Как сообщал Укринформ, по данным Министерства здравоохранения ежегодно в Украине около 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов. Сейчас в Украине действует пилотный проект, в котором задействовано 24 учреждения здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов, из них 6 — пересадку костного мозга. За первое полугодие 2020 года было проведено 14 операций по органной трансплантации. За 2019 год было сделано 21 операцию по трансплантации костного мозга.

По материалам: ukrinform.ru