Израиль просит Украину запретить празднование Рош Ха-Шана в Умани — источник

28.08.2020 18:55

Укринформ

В Кабинет Министров поступило официальное письмо от израильской стороны с просьбой запретить празднование паломниками Рош Ха-Шана в Умани.

Об этом Укринформу сообщил осведомленный источник в правительстве.

"Мы получили письмо от профессора Ронни Гамзу, координатора по борьбе с коронавирусом Государства Израиль, в котором он просит украинское правительство, цитирую: "применить запрет празднования (праздника Рош ха-Шана) в этом году как часть глобальных усилий для того, чтобы остановить эту ужасную пандемию", — сказал собеседник.

Письмо, по его словам, поступило на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ронни Гамзу является должностным лицом системы здравоохранения Израиля.

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Как сообщал Укринформ, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции Кабмин поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении посещения иностранцами города Умань Черкасской области во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

26 августа Кабинет министров принял решение закрыть границы для иностранных граждан с 00.00 29 августа до 00.00 28 сентября.

По материалам: ukrinform.ru