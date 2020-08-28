КСУ обнародовал решение о неконституционности постановления о введении карантина

28.08.2020 21:39

Укринформ

Конституционный Суд рассмотрел на пленарном заседании дело по представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции отдельных положений правительственного постановления №392 и Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и признал их нарушающими действующее законодательство.

Как передает Укринформ, об этом говорится в решении Конституционного суда, обнародованном на сайте ведомства.

"Большая палата Конституционного Суда Украины… решила: 1. Признать не соответствующими Конституции Украины (являются неконституционными) положения: — частей первой, третьей статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями; — абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"" от 13 апреля 2020 года № 553-ІХ", — говорится в тексте решения.

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Кроме того, неконституционным признано положение Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 года № 294-ІХ с изменениями, Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"" от 13 апреля 2020 год № 553-ІХ. Эти нормы теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Как отмечается, решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Решение подписала Большая палата Конституционного Суда Украины в составе 15 судей.

По материалам: ukrinform.ru