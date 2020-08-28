Люди не выходят на связь: жители ОРДО рассказали о сложной ситуации на КПВВ «Еленовка»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Сегодня, 28 августа, боевики так называемой «ДНР» на один день открыли подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка». При этом жители ОРДО в социальных сетях жалуются, что представители НВФ пропускают медленно, а их родственники, которые попали на КПВВ, не выходят на связь.

КПВВ "Еленовка"
КПВВ «Еленовка». Фото — ria.ru

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители ОРДО обеспокоены: в социальных сетях они пишут, что не могут дозвониться до своих родственников, которые попали на КПВВ «Еленовка». Есть те, которым удалось выйти на связь с родными людьми – их близкие люди сообщают, что  НВФ очень медленно пропускают людей. И это при том, что люди, которые выстроились в очередь возле пункта пропуска, есть в списках так называемого «межведомственного штаба».

«Позвонила своему сыну. Он сказал, что украинский пункт пропуска прошел за 20 минут, а на КПВВ «ДНР» уже 4 часа в очереди», — пишет жительница ОРДО.

Кроме того, как известно, прибывших в ОРДО ждет 14-дневная обсервация в одной из больниц «ДНР». Местные жители обеспокоены тем, что они не знают, куда отправят их родственников.

Ранее мы сообщали, что Пушилин поставил ультиматум ВСУ. 

 


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