Марш защитников, флаг-гигант и арбузы в зоопарке
Марш защитников, флаг-гигант и арбузы в зоопарке
Фото недели
28.08.2020 16:45
Укринформ
События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.
Фото: Сергей Гудак
Украина начала неделю празднованием 29-й годовщины независимости. Закарпатье традиционно первым на рассвете поздравило государство "Молитвой за Украину" в исполнении местного народного хора.
Фото: Павел Багмут
А уже днем главные празднования Дня Независимости собрали несмотря на карантин десятки тысяч людей в центре столицы.
Фото: Владимир Тарасов
Основным событием стал Марш защитников — шествие в центре Киева, альтернатива официальной программе празднований. Ее второй год подряд провели ветеранские организации Украины.
Фото: Владимир Тарасов
Первыми в колоннах шли семьи погибших украинских военных и героев Небесной сотни, а также раненые воины и участники Революции достоинства.
Фото: Геннадий Минченко
Официальная же программа празднования Дня Независимости в этом году состоялась на Софийской площади. После речи Президента Владимира Зеленского и церемонии вручения государственных наград прозвучало попурри из украино- и русскоязычных песен разных лет в исполнении известных украинских артистов.
Фото: Вячеслав Мадиевский
В Харькове же около тысячи человек приняли участие в "Марше независимости". Колонна прошла по центру города. Шествие возглавляли барабанщики и участники боевых действий на Донбассе, которые несли транспарант "Нет капитуляции". Развевались государственные и красно-черные флаги, знамена с символикой партий и общественных организаций. Многие участники шествия были в вышиванках, люди пришли с детьми. Скандируя "Слава Україні — героям слава!", "Одна-єдина соборна Україна", "Ні капітуляції!" и другие лозунги, колонна дошла до памятника Шевченко, где начался митинг.
Фото: Геннадий Минченко
А накануне празднования годовщины независимости украинцы отметили День Государственного Флага. В столице на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" по этому случаю подняли самый большой украинский флаг. Длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища — 16 на 24 метра.
Самый большой флаг Украины подняли военные. После чего национальный гимн спела Джамала.
Фото: Юлий Зозуля
Между тем одесситы к празднику развернули 29-метровый государственный флаг на Потемкинской лестнице.
Фото: Елена Худякова
В пятницу, 28 августа, под посольство РФ в Киеве на акцию "Время не лечит" вышли около 100 матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.
Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи — как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.
Фото: Юлий Зозуля
В среду, 26 августа, полузатонувший у пляжа Одессы танкер Delfi наконец удалось поставить на ровный киль. После обследования правого борта судна специалисты ООО "Краншип" готовятся к работам по герметизации.
Фото: Геннадий Минченко
Под руководством нового тренера — Мирчи Луческу — киевское "Динамо" победило бывших подопечных Мистера — донецкий "Шахтер" — в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:1.
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Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.
Фото: Юлия Овсянникова
Показательное выступление подразделения Национальной гвардии Украины во время церемонии поднятия Государственного флага возле Верховной Рады.
Фото: Юлия Овсянникова
Флаг-путешественник, объехавший 23 города Украины, во время акции "Флаг единства" на Майдане Незалежности в Киеве.
Фото: Евгений Котенко
Участники Марша защитников ко Дню Независимости Украины в Киеве.
Фото: Геннадий Минченко
Участница акции с требованиями освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета у здания Офиса Президента Украины.
Фото: Елена Худякова
Подсолнух во время акции "Время не лечит", посвященной украинским военнослужащим, погибшим в Дебальцево и Иловайске, под посольством РФ в Киеве.
Фото: Евгений Котенко
Церемония открытия звезд в честь спортсменов Анны Ризатдиновой, Натальи Добрынской, Анжелики Терлюги и Игоря Цветова на "Площади звезд" в Киеве.
Фото: Сергей Гудак
Участники велозаезда Big City Ride в Ужгороде.
Фото: Геннадий Минченко
Игровой момент матча за Суперкубок Украины между донецким ФК "Шахтер" и киевским ФК "Динамо", который завершился победой столичной команды со счетом 3:1, в Киеве.
Фото: Владимир Тарасов
Народные депутаты Украины во время внеочередного заседания Верховной Рады IX созыва.
Фото: Юрий Рыльчук
Икона во время торжеств по случаю празднования 29-й годовщины независимости Украины в Киеве.
Фото: Александр Лапин
Пожилая женщина идет по улице Винницы во время ливня.
Фото: Дмитрий Смольенко
Женщины в Азовском море на Арабатской стрелке на Херсонщине.
Фото: Дмитрий Смольенко
Кайтсерфер на Арабатской стрелке на Херсонщине.
Фото: Елена Худякова
Копия скульптуры из Центра современного искусства "Изоляция" в Донецке, установленная на территории проведения церемонии открытия 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".
Фото: Вячеслав Мадиевский
Фонтан на площади Свободы, который заработал после реконструкции, в Харькове.
Фото: Елена Худякова
Слон ест арбуз во время "Арбузной недели для жителей КиивЗоо".
Фото: Дмитрий Смольенко
Малая белая цапля, или чепура малая (Egretta garzetta) охотится на мелководье Арабатской стрелки на Херсонщине.
Фото: Юрий Рыльчук
Каштан цветет в Ивано-Франковске.
Фото: Юрий Рыльчук
Лижники и рушники сушатся в селе Вороненко Ивано-Франковщине.
По материалам: ukrinform.ru