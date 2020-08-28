Марш защитников, флаг-гигант и арбузы в зоопарке

Фото недели

28.08.2020 16:45

Укринформ

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Сергей Гудак

Украина начала неделю празднованием 29-й годовщины независимости. Закарпатье традиционно первым на рассвете поздравило государство "Молитвой за Украину" в исполнении местного народного хора.



Фото: Павел Багмут

А уже днем ​​главные празднования Дня Независимости собрали несмотря на карантин десятки тысяч людей в центре столицы.



Фото: Владимир Тарасов

Основным событием стал Марш защитников — шествие в центре Киева, альтернатива официальной программе празднований. Ее второй год подряд провели ветеранские организации Украины.



Фото: Владимир Тарасов

Первыми в колоннах шли семьи погибших украинских военных и героев Небесной сотни, а также раненые воины и участники Революции достоинства.



Фото: Геннадий Минченко

Официальная же программа празднования Дня Независимости в этом году состоялась на Софийской площади. После речи Президента Владимира Зеленского и церемонии вручения государственных наград прозвучало попурри из украино- и русскоязычных песен разных лет в исполнении известных украинских артистов.



Фото: Вячеслав Мадиевский

В Харькове же около тысячи человек приняли участие в "Марше независимости". Колонна прошла по центру города. Шествие возглавляли барабанщики и участники боевых действий на Донбассе, которые несли транспарант "Нет капитуляции". Развевались государственные и красно-черные флаги, знамена с символикой партий и общественных организаций. Многие участники шествия были в вышиванках, люди пришли с детьми. Скандируя "Слава Україні — героям слава!", "Одна-єдина соборна Україна", "Ні капітуляції!" и другие лозунги, колонна дошла до памятника Шевченко, где начался митинг.



Фото: Геннадий Минченко

А накануне празднования годовщины независимости украинцы отметили День Государственного Флага. В столице на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" по этому случаю подняли самый большой украинский флаг. Длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Самый большой флаг Украины подняли военные. После чего национальный гимн спела Джамала.



Фото: Юлий Зозуля

Между тем одесситы к празднику развернули 29-метровый государственный флаг на Потемкинской лестнице.



Фото: Елена Худякова

В пятницу, 28 августа, под посольство РФ в Киеве на акцию "Время не лечит" вышли около 100 матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи — как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.



Фото: Юлий Зозуля

В среду, 26 августа, полузатонувший у пляжа Одессы танкер Delfi наконец удалось поставить на ровный киль. После обследования правого борта судна специалисты ООО "Краншип" готовятся к работам по герметизации.



Фото: Геннадий Минченко

Под руководством нового тренера — Мирчи Луческу — киевское "Динамо" победило бывших подопечных Мистера — донецкий "Шахтер" — в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:1.

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Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Юлия Овсянникова

Показательное выступление подразделения Национальной гвардии Украины во время церемонии поднятия Государственного флага возле Верховной Рады.



Фото: Юлия Овсянникова

Флаг-путешественник, объехавший 23 города Украины, во время акции "Флаг единства" на Майдане Незалежности в Киеве.



Фото: Евгений Котенко

Участники Марша защитников ко Дню Независимости Украины в Киеве.



Фото: Геннадий Минченко

Участница акции с требованиями освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета у здания Офиса Президента Украины.



Фото: Елена Худякова

Подсолнух во время акции "Время не лечит", посвященной украинским военнослужащим, погибшим в Дебальцево и Иловайске, под посольством РФ в Киеве.



Фото: Евгений Котенко

Церемония открытия звезд в честь спортсменов Анны Ризатдиновой, Натальи Добрынской, Анжелики Терлюги и Игоря Цветова на "Площади звезд" в Киеве.



Фото: Сергей Гудак

Участники велозаезда Big City Ride в Ужгороде.



Фото: Геннадий Минченко

Игровой момент матча за Суперкубок Украины между донецким ФК "Шахтер" и киевским ФК "Динамо", который завершился победой столичной команды со счетом 3:1, в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

Народные депутаты Украины во время внеочередного заседания Верховной Рады IX созыва.



Фото: Юрий Рыльчук

Икона во время торжеств по случаю празднования 29-й годовщины независимости Украины в Киеве.



Фото: Александр Лапин

Пожилая женщина идет по улице Винницы во время ливня.



Фото: Дмитрий Смольенко

Женщины в Азовском море на Арабатской стрелке на Херсонщине.



Фото: Дмитрий Смольенко

Кайтсерфер на Арабатской стрелке на Херсонщине.



Фото: Елена Худякова

Копия скульптуры из Центра современного искусства "Изоляция" в Донецке, установленная на территории проведения церемонии открытия 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".



Фото: Вячеслав Мадиевский

Фонтан на площади Свободы, который заработал после реконструкции, в Харькове.



Фото: Елена Худякова

Слон ест арбуз во время "Арбузной недели для жителей КиивЗоо".



Фото: Дмитрий Смольенко

Малая белая цапля, или чепура малая (Egretta garzetta) охотится на мелководье Арабатской стрелки на Херсонщине.



Фото: Юрий Рыльчук

Каштан цветет в Ивано-Франковске.



Фото: Юрий Рыльчук

Лижники и рушники сушатся в селе Вороненко Ивано-Франковщине.

По материалам: ukrinform.ru