Президент лично поздравил театр Франко со 100-летием и вручил награды

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28.08.2020 22:03

Укринформ

Президент Владимир Зеленский побывал на юбилейном вечере в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко по случаю его 100-летия.

Он поздравил коллектив и вручил награды, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я хочу поздравить всех вас с великим праздником. Ко всем вам большое уважение. Вы действительно мастера сцены! И я хочу поздравить всех 590 человек — большой коллектив, как одна команда. Вам всем благодарны мы как зрители. Всем режиссерам, мастерам, опытным актерам, молодым актерам, композиторам, прекрасным гримерам… — вы все одна команда! И я думаю, что коронавирус COVID-19 обязательно скоро закончится и снова здесь будут аншлаги и аплодисменты только вам», — сказал Президент, отметив, что это сказано от души и своими словами.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою привітали колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зі сторіччям.

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— Офіс Президента (@APUkraine) August 28, 2020

Зеленский также вручил ордена актерам театра Александру Заднипровскому, Анатолию Хостикоеву, Остапу Ступке, Наталье Сумской, Василию Баши, Олегу Стальчуку.

Были присвоены почетные звания — народный артист Украины Владимиру Николаенко; заслуженных артистов Украины — Виктории Васалатий, Ивану Залускому, Сергею Калантаю, Ирине Мельник, Александру Мицкевичу, а также звание заслуженного работника культуры — работникам театра.

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Также коллектив театра поздравил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Я знаю, что театр — это не только актеры, играющие здесь. Театр важен для жизни. Театр важен для нас всех, потому что это часть нашей жизни», — подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал Укринформ, 27-28 августа юбилейными мероприятиями Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко официально отмечает свое 100-летие. Празднование проходит в течение двух дней из-за карантинных мер, поскольку количество мест в зале ограничено. Официальная часть юбилейного вечера началась 27 августа, когда коллектив лично поздравил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Празднование своего 100-летия театр Франко начал еще в январе 2020 года, поскольку 28 января 1920 года в г. Винница состоялась первая премьера коллектива — спектакль «Грех» по Владимиру Винниченко. Большой же юбилейный вечер, а также ряд других масштабных мероприятий по случаю этой даты были запланированы на май с. г. Однако эпидемия коронавируса и введение карантина внесли коррективы в эти планы.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru