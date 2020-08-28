Ситуацию нужно исправлять – Пушилин пообещал ускорить паспортизацию жителей ОРДО

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить процесс паспортизации жителей ОРДО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

По словам главаря непризнанной «республики» в ОРДО есть много желающих оформить «паспорт ДНР» и паспорт РФ. Пушилин заявил, что этот процесс необходимо ускорить.

«Есть много желающих, мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить процесс», — сказал главарь псевдореспублики.

Главарь террористов предлагает максимально подключить к работе по оформлению паспортов «кадровые службы» всех «министерств» непризнанной «республики». Еще, по словам главаря непризнанной «республики», необходимо сократить процесс проверки пакета документов на оформление «паспорта ДНР» и паспорта РФ.

«Нам нужно эту ситуацию исправлять», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что Пушилин пригрозил ВСУ.