В Украине 199 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ — Степанов

28.08.2020 12:37

Укринформ

В Украине 199 человек с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это около 4714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно. Я вам приведу такой пример, что сегодня на утро в больницах находятся 6505 человек. При этом на аппаратах ИВЛ именно в этих больницах находятся 199 человек", — сказал Степанов.

Он отметил, что власть хочет, чтобы к как можно большему количеству коек был подведен кислород — в настоящее время из 35 тысяч коек 11217 имеют или централизованный подвод кислорода, или концентрат кислородный.

Читайте также: Украине до конца октября 360 тысяч больных COVID-19 предрекают

"Мы поставили задачу областным государственным администрациям относительно увеличения почти до 80% в больницах коек с кислородом. И сейчас мы в Министерстве здравоохранения рассматриваем возможность, чтобы мы еще централизованно закупили кислородный концентратор, который будет поставлен по Украине. Может даже вместо аппаратов ИВЛ. Видимо, будем выходить с таким предложением", — сказал глава Минздрава.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 августа лабораторно подтверждены 114497 случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru