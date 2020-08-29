Генштаб ВСУ планирует сократить количество призывников

29.08.2020 18:12

Укринформ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует уменьшить осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу.

Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

Как отметили в Генеральном штабе, сейчас идет работа по качественному укомплектованию Вооруженных сил Украины рядового и сержантского состава, направленная на увеличение военнослужащих военной службы по контракту.

Принимаются меры по усовершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

Законом Украины от 04.06.2020 № 680-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", вступающего в силу с 01.10.2020 года, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, будут разделяться младший, старший и высший состав.

Также отмечают, что предусмотрено усовершенствование нормативно-правовых актов Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих, обеспечения карьерного роста военнослужащих и повышения уровня материального (денежного) довольствия военнослужащих (с начала 2021 года при увеличении объемов расходов по фонду денежного довольствия по запросу Минобороны Украины).

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается усовершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту и связывающих свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных сил Украины", — информируют в Генштабе.

Так, с начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава).

В Генштабе считают, что это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре — декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.

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Как сообщал Укринформ, 13 июня 2020 года Генштаб издал разъяснение по приведению численности ВСУ в соответствие с действующим законодательством. В нем говорилось о том, что эта численность не может превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих. В течение года проводятся мероприятия по поэтапному приведению штатной численности войск (сил) в соответствии с определенными законодательством Украины показателями. В рамках указанного не предусматривается сокращение одной боевой части. В процессе оптимизации штатной численность не будет сокращено ни одного военнослужащего, отметили в Генштабе.

По материалам: ukrinform.ru