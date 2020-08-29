Прогноз погоды на 29 августа 2020 года: тепло возвращается в Украину

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 августа в Украину вернется тепло.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

29 августа погода в Украине будет теплой и солнечной. В некоторых регионах Украины столбики термометров покажут +30 …+32 градуса.

Теплее всего будет в Черновцах, тогда как самую холодную погоду следует ожидать в Сумах и Чернигове

В западной Украине будет теплее всего, синоптики прогнозируют +28…+30 градусов. Осадков не ожидается. Восток нашей страны также будет наслаждаться солнцем и теплом. Температура воздуха будет держаться на уровне +25…+27 градусов.

Свежее всего будет в северных областях Украины: +24…+26 градусов. Солнце там иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не прогнозируют. На юге страны столбики термометров покажут +27…+29 градусов.

В Киеве будет сухо и ясно при температуре +26 … + 28 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 28 августа 2020 года.