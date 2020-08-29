Пушилин заявил, что в «ДНР» не планируют открывать «границу» с Украиной

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин рассказал о ситуации на «границах» ОРДО.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Во время встречи с активистами местного «движения», Пушилин рассказал, что в ближайшее время будет на «границах» ОРДО в различных направлениях.

К примеру, по сообщениям «главы ДНР», скоро будет возобновлен свободный проход между ОРДО и ОРЛО:

«Мы планируем отменить все ограничения. Я уже поговорил с «МИД ДНР» чтобы они занялись этим вопросом и жители «народных республик» могли свободно перемещаться между Донецком и Луганском».

Что касается «границ» ОРДО и России, то её Пушилин не собирается закрывать. Даже в период второй волны эпидемии коронавируса:

«Конечно же, говорить о долгосрочной перспективе я не могу. Но вот в ближайшее время ситуация под контролем. Закрытия «границ» с РФ, скорее всего, не будет, потому что мы с ними в одном экономическом круге. И этот вопрос мы не рассматриваем».

Что же касается «границ» с Украиной, то упрощений на КПВВ ОРДО не планирует вводить:

«На данный момент КПВВ с Украиной будут работать в обозначенном режиме. Упрощения не планируем».

Напомним, ранее мы сообщали, когда возобновят свободный проезд между «ДНР» и «ЛНР».