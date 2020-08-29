Сегодня — День памяти защитников Украины

29.08.2020 08:14

Укринформ

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Как передает Укринформ, день установлен «в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе», согласно указу Президента от 23 августа 2019 года.

Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

Бои за важный стратегический объект Донбасса — город Иловайск — продолжались с середины августа. Украинским военным почти удалось отвоевать город, но тут вмешалась российская армия.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины. В планы Москвы не входило сдавать важный стратегический пункт, поэтому она бросила против украинской армии свои регулярные войска. На момент вторжения силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага.

28 августа положение наших военных стало критическим. Между руководством АТО и Генштабом ВС РФ состоялись переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военных по согласованным маршрутам.

Играя роль миротворца, президент России Владимир Путин 29 августа предложил подконтрольным России незаконным вооруженным формированием открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. На самом деле путинский «зеленый коридор» стал для наших военных настоящей дорогой смерти, ведь тогда погибло немало украинских военных.

В течение этих лет продолжаются дискуссии, и ведется следствие по этой трагедии. Данные о потерях различаются и сегодня. Так, по официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.

В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где становлении непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прервано трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будет ограничено.

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Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка «Иловайск. Воспоминания. 2014".

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Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект «Живая память», посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.

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В 13:00 состоится онлайн-марафон, посвященный памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины «Сутки памяти». Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале ИА «Укринформ».

По материалам: ukrinform.ru