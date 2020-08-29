В Укринформе стартовал онлайн-марафон «Сутки памяти» к шестой годовщине Иловайска

29.08.2020 13:20

Укринформ

Онлайн-марафон «Сутки памяти» в честь защитников, погибших в боях за независимость и суверенитет Украины, начался в Укринформе.

Мероприятие транслируется на YouTube-канале агентства.

Иловайск, Луганский аэропорт, Саур-Могила, ГАП, Дебальцево, Авдеевка станут основными блоками воспоминаний и памяти погибших героев во время марафона.

"Сегодня на платформе Укринформа проходит онлайн-марафон "Сутки памяти". Цель его проведения — это именно упоминание и почтение памяти тех, кто отдал самое ценное — жизнь за украинское государство. Это проект, когда будут воспоминания, рассказы тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или потерял близкого человека", — рассказал ветеран войны Константин Винниченко.

В программе — воспоминания членов семей погибших, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, медицинских работников, общественных деятелей, украинских художников и патриотов Украины о трагических временах и героической борьбе украинских защитников.

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Марафон начался с исполнения Государственного гимна Украины и минуты молчания по погибшим.

Как сообщалось, 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

Бои за важный стратегический объект Донбасса — город Иловайск, продолжались с середины августа. Украинским военным почти удалось овладеть городом, но вмешалась российская армия.

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В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага.

28 августа положение наших военных стало критическим. Между руководством АТО и Генштабом ВС РФ состоялись переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военных по согласованным маршрутам.

Играя роль миротворца, президент России Владимир Путин 29 августа предложил подконтрольным России незаконным вооруженным формированием открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. На самом деле путинский «зеленый коридор» стал для наших военных настоящей дорогой смерти, ведь тогда погибло немало украинских военных.

В течение этих лет продолжаются дискуссии, и ведется следствие по этой трагедии. Данные о потерях различаются и по сей день.

Так, по официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибло, 429 — получили ранения разной степени тяжести,

По материалам: ukrinform.ru