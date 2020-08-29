Война на Донбассе: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
По сообщениям из штаба ООС за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты полностью придерживались режима прекращения огня.
Об этом передает «НБН«.
Так, в течение пятницы, 28 августа, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. Российские наемники полностью придерживались режима тишины.
С начала нового дня, 29 августа, обстрелов также не зафиксировано. Ситуация полностью контролирована. Потерь или раненых среди бойцов ВСУ нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 28. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 27 августа.