Война на Донбассе: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

По сообщениям из штаба ООС за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты полностью придерживались режима прекращения огня.

Об этом передает «НБН«.

Так, в течение пятницы, 28 августа, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. Российские наемники полностью придерживались режима тишины.

С начала нового дня, 29 августа, обстрелов также не зафиксировано. Ситуация полностью контролирована. Потерь или раненых среди бойцов ВСУ нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 27 августа.