Украина обеспечена средствами на закупку «ковид-тестов» — Степанов

29.08.2020 14:16

Укринформ

В Украине хватит тестов на коронавирус на несколько месяцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Мы обеспечены тестами на несколько месяцев вперед. И когда есть такая необходимость, они сразу докупаются, и мы обеспечены средствами на закупку этих тестов", — сказал Степанов.

Он рассказал, что делать тестирования человеку, контактировавшему с больным, нет никакого смысла. Такое лицо должно сразу уйти на самоизоляцию. Если в течение 14 дней на самоизоляции человек не имеет симптомов коронавируса, то нет смысла делать ему тестирование.

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Также Степанов отметил, что увеличение госпитализаций больных COVID-19 в Украине связано с увеличением количества случаев обнаружения коронавируса. По его словам, сейчас в Украине есть 35 тысяч кроватей в больницах, которые подготовлены к лечению больных коронавирусом.

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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрировано 2481 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 116 978-ми.

Фото: ФБ

По материалам: ukrinform.ru