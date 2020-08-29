За сутки в Украине COVID-19 подтвердили еще в 2481 человек

29.08.2020 08:53

Укринформ

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2481 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 116 978-ми.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, за сутки умер 41 инфицированный, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2492 украинцев.

Выздоровели уже 56138 человек, из них 1055 за последние сутки.

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Больше всего больных выявлено в Киеве (265), Харьковской области (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170), Ивано-Франковской (182), Черновицкой (142).

По материалам: ukrinform.ru