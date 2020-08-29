Закон об увеличении "минималки" передали на подпись Президенту

29.08.2020 15:05

Укринформ

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"», согласно которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составит 5 тыс. грн. Закон передан на подпись Президенту.

Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта №3963, опубликованной на сайте парламента.

В графе «Дата и состояние прохождения» указано, что 29 августа закон возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).

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В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившегося в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника одного тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2225 грн (повышение составит 5,86%).

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Как сообщал Укринформ, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагалось повысить размер минимальной заработной платы.

Верховная Рада приняла этот закон на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

По материалам: ukrinform.ru