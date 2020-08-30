Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

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30.08.2020 19:05

Укринформ

Министерство здоровья 30 августа обновило список стран «красной» и «зеленой» зон.

Как передает Укринформ, список доступен на сайте Минздрава.

В перечне приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения.

В частности, в Украине этот показатель составляет 68,1. Таким образом, страна отнесена к "зеленой" зоне — она на 58-м месте.

В общем в эту зону входят 137 стран, среди которых Болгария, Египет, Турция, РФ, Грузия, Сербия, Польша, Греция, Германия, Италия, Египет, Китай, Австрия, Чехия и др. Добавились также Индия, Казахстан, Бельгия.

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В то же время в "красном" списке остается 57 стран. Среди них — США, Бразилия, Израиль, Испания, Молдова, Румыния, Хорватия, Черногория и др.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 30 августа лабораторно подтверждено 119 074 случая COVID-19, из них 2527 летальных, 56 734 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2096 новых случаев.

В мире, по данным портала Worldometer, зафиксировано 25 252 662 случая заболевания COVID-19, в том числе 847 986 летальных, выздоровели 17 595 312 человека.

По материалам: ukrinform.ru