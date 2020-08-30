Полиция опубликовала фото и имена разыскиваемых за поджог авто "Схем"

30.08.2020 17:26

Укринформ

Полиция обнародовала фотографии и имена двух мужчин, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы".

Как сообщает Укринформ, соответствующую информацию опубликовал в Фейсбуке начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованным Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы", — написал Небытов.

По его словам, правоохранители также устанавливают заказчиков этого преступления. "И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", — заявил он.

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Как сообщал Укринформ, ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Перший") возле дома водителя съемочной группы в Броварах.

26 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали двух человек, предположительно причастных к поджогу автомобиля программы "Схемы". Еще двое подозреваемых установлены и объявлены в розыск.

28 августа Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 175 650 гривень.

По материалам: ukrinform.ru