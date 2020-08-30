Последнее летнее открытие КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» сообщили о важном событии

В понедельник, 31 августа, состоится последнее летнее открытие КПВВ «Еленовка». Информацию подтвердил «межведомственный штаб республики по борьбе с коронавирусом». Будет разрешен как въезд, так и въезд.

Об этом сообщает «Новости Донбасса», передает «НБН».

Ситуация на КПВВ Донбасса является довольно неспокойной в связи с угрозой второй волны коронавируса, которая может спровоцировать ужесточение карантина, но КПВВ «Еленовка» смог проработать относительно стабильно до конца лета 2020 года.

Стоит напомнить, что въехать в «ДНР» можно лишь после получения специального разрешения от «межведомственного штаба ДНР». Для выезда из «республики» необходимо иметь при себе документы, которые подтверждают прописку на подконтрольной части Украины.

По приезду в «ДНР» все еще необходимо соблюдать обязательную 14-ти дневную обсервацию, которая является полностью бесплатной и проходит в местных больницах «республики».

Напомним, как сообщалось ранее, пора заканчивать с Крымом – власти РФ заявили о нежелании вести мирную дискуссию с Зеленским.