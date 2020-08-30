Рекомендации Минздрава по обучению на карантине касаются и вузов — Степанов

30.08.2020 13:24

Укринформ

Утвержденные Министерством здравоохранения правила и рекомендации по организации учебного процесса в период карантина распространяются и на высшие учебные заведения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 30 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

Отвечая на вопрос, касается ли рекомендация по поэтапным действиям в случае выявления симптомов коронавируса у учащихся школ во время образовательного процесса высших учебных заведений, министр сказал: "Да, данная рекомендация распространяется, в том числе и на высшие учебные заведения… Если есть соответствующие признаки коронавирусной болезни во время занятий у студента, алгоритм действий такой же, как в заведениях школьного образования".

По его словам, в случае выявления у студента или студентки признаков коронавирусной болезни необходимо сразу изолировать это лицо, одеть на него маску и обратиться к врачу, чтобы дальше выстраивать алгоритм действий в зависимости от состояния этого студента. Аудиторию, где находился такой студент или студентка, нужно проветрить и провести ее дезинфекцию.

"Кроме тех рекомендаций, которые были разработаны Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования и науки, мы старались максимально подробно все рассказать о выполнении этих рекомендаций. Была сделана соответствующая презентация, которая есть на сайте Министерства здравоохранения и которая была направлена ​​в регионы, чтобы ни один вопрос не остался без ответа", — рассказал министр.

Как сообщалось, 28 августа министр здравоохранения Максим Степанов представил утвержденные Минздравом правила и рекомендации по организации учебного процесса на период карантина.

Согласно им 1 сентября учебный процесс начнется во всех регионах, кроме административно-территориальных единиц с «красным» уровнем эпидемической опасности.

Все учебные заведения должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров, дезинфекторов, антисептиков для рук, средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

На входе в учебное заведение должны быть установлены антисептики, а учащиеся перед уроками должны мыть руки с мылом. Перед началом рабочего дня весь персонал проходит температурный контроль.

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Минздрав также рекомендует проводить занятия по некоторым предметам (по усмотрению учителя) на свежем воздухе и максимально сократить передвижения детей между классами.

Ученики 1-4 класса могут не использовать маски. Остальные ученики должны заходить и ходить по школе в масках, но могут не пользоваться ими во время занятий.

Питание в школах должно быть организовано таким образом, чтобы соблюдать расстояние 1,5 м между столами и 1 м между детьми. Запрещается использование формата "шведский стол".

В случае выявления симптомов заболевания у ребенка во время занятий на него надо надеть маску, отвести в отдельное помещение и сообщить родителям. После этого они должны обратиться к семейному врачу, который обеспечит приезд бригады «скорой», если этого требует состояние ребенка. Решение об изоляции контактных с больным лиц будет принимать врач-эпидемиолог после подтверждения случая COVID-19.

В Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074-х.

По материалам: ukrinform.ru