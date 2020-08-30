С сентября заработает механизм монетизации "пакете малыша"

30.08.2020 17:37

Укринформ

В Украине с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой помощи "пакет малыша".

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

"С 01.09.2020 начинает работать новый механизм получения денежной компенсации одноразовой помощи "пакет малыша". Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", — говорится в сообщении.

Согласно обнародованной инфографике, получить денежную компенсацию вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, у которых родился ребенок и которые вместе с ним на законных основаниях проживают на территории страны, являются его родителями, патронатными воспитателями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами (если родители отказались от новорожденного ребенка в роддоме (отделении), перинатальном, неонатальном центре) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним и его воспитания.

Кроме того, граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Отмечается, что АО "КБ "ПриватБанк" открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карточки для выплат "пакета малыша".

После зачисления средств на карту для выплат "пакета малыша" получатели помощи тратят деньги исключительно на покупку детских товаров и товаров для роженицы, приобрести которые можно в заведениях торговли и интернет-магазинах, приобщившихся к реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

В Минсоцполитики отмечают, что деньги могут быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты 5 тысяч гривень на одного новорожденного вместо выдачи "пакетов малыша".

По материалам: ukrinform.ru