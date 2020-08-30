Уменьшение выплат в Украине на 25%: Кабмин предупредил о новых штрафах за неуплату коммуналки

Украинская власть готова перейти к активной борьбе с гражданами, которые имеют долги за коммунальные услуги. В случае если человек полностью не оплачивает коммуналку, власть самостоятельно будет списывать деньги с его счета.

Об этом сообщает Вести-UA.net, передает «НБН».

Общая сумма долгов украинцев за ЖКУ превышает отметку в 29 миллиардов гривен. При этом в Кабмине отмечают, что среди населения Украины есть злостные неплательщики, которые имеют старые долги на тысячи гривен.

Для решения этой проблемы был разработан специальный законопроект, благодаря которому, власть сможет отнимать у украинцев до 25% от зарплаты для погашения долга. Кроме того, в руководстве страны идет обсуждение планов относительно изъятия имущества украинцев за их долги.

Законопроект о списании 25% зарплаты еще не принят, но уже подходит к финальному этапу рассмотрения. Власть намерена таким образом наполнить бюджет страны и наладить более стабильную оплаты газа, электричества и воды. Вместе с тем стоит отметить, что с приближением зимы тарифы будут расти.

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