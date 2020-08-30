В нескольких районах аннексированного Крыма ограничили подачу воды

Ещё с понедельника, 24 августа, на аннексированном Россией полуострове начали подавать воду в ограниченных количествах.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Крым. Реалии«.

В частности, в Симферополе, а также в 39 населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах начался первый этап ограниченной подачи воды местным жителям. Он предусматривает сокращение суточной подачи воды к 140 000 кубометрам.

Как сообщают местные «власти» таким образом они хотят сэкономить этот ценный для Крыма ресурс. По данным, «министерства ЖКХ Крыма», им уже выделили около 2,7 миллиона долларов, чтобы уменьшить трату воды в распределительной сети:

«Эти средства мы используем на непредвиденные расходы для мер, нацеленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 000 кубометров в день».

Второй ограничительный этап стартует на полуострове уже с понедельника, 31 августа. С этого дня подача воды будет исключительно по графику.

Третий этап запланирован на 7 сентября: тогда водоснабжение сократят к 100 000 кубометрам в день, а воду будут подавать по графику — утром и вечером.

Напомним, ранее мы писали, что в СНБО прокомментировали скандал по поводу водоснабжения Крыма.