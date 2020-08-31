Иран планирует в октябре предоставить технический отчет о катастрофе самолета МАУ — посол

31.08.2020 11:02

Укринформ

Иран планирует подготовить окончательный отчет о техническом расследовании обстоятельств катастрофы самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 ко второму туру переговоров в октябре в Тегеране.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Согласно нормам и правилам ІСАО, Иран является ответственным за расследование катастрофы, а остальные страны нам помогают подытожить и провести окончательную оценку причин катастрофы. Во время последних переговоров в Киеве была достигнута договоренность, что Иран как можно скорее подготовит окончательный отчет. Мы стараемся, чтобы к следующему туру переговоров он был подготовлен, и один его экземпляр мы обязательно направим украинской стороне, чтобы представить в этом отчете наши точки зрения. Мы также стараемся в своем отчете учесть позицию украинской стороны", — сказал дипломат.

Посол утвердительно ответил на вопрос, будет ли этот отчет содержать результаты считывания информации с "черных ящиков".

"Да, это — полный, всеобъемлющий отчет, содержащий результаты полевого этапа расследования и материалы собеседований с теми людьми, которые в курсе дела. Также этот отчет содержит результаты расследования бортовых самописцев. Что касается этого вопроса, есть соответствующие международные нормы и правила, и Иран обязан в рамках ІСАО и указанных норм опубликовать свой отчет", — сообщил Моради.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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18 июля Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого самолета авиакомпании МАУ. Позже заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что бортовые самописцы успешно прочитаны и расшифрованы, стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства.

В Киеве 30 июля с участием иранской делегации состоялись переговоры о выплате Ираном компенсаций за сбитый самолет.

31 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что следующий раунд переговоров с Ираном по расследованию авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев, запланирован на октябрь.

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По материалам: ukrinform.ru