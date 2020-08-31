Количество госпитализированных с коронавирусом выросло в четыре раза — Степанов

31.08.2020 10:28

Укринформ

В Украине с мая в 4 раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют с коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Возросло количество людей с коронавирусом, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю это 2 829 человек. За позапрошлую неделю 2 699. На неделе с 18 по 24 мая это количество было 749 человек. Почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в нашей стране", — сообщил Степанов.

Он отметил, что на сегодня предусмотрены 36 тысяч коек для больных с коронавирусом. Сейчас заняты 9972 койки.

Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю было сделано 124 929 тестов методом ПЦР. На неделе с 18 по 24 мая в Украине провели 58 346 тестирований методом ПЦР. В целом, по его словам, с 18 мая почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований.

Глава Минздрава добавил, что количество подтвержденных случаев COVID-19 за неделю составляет 14 458. На неделе с 10 по 16 августа это количество было — 10 863 случая, в течение недели 3-9 августа — 13 937 случаев коронавируса.

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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрированы 2141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

По материалам: ukrinform.ru