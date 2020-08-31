Новый карантин в «ЛНР»: источник рассказал о грядущем введении ограничений

В так называемой «ЛНР» в конце сентября могут ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Данной информацией располагает информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

На днях «главный санитарный врач» так называемой «ЛНР» Дмитрий Докашенко утверждал, что в «республике» не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Многих жителей ОРЛО, сообщение «главного санитарного врача», конечно же, успело обрадовать. Жители ОРЛО восприняли данную информацию, как опровержение слухов о том, что в «республике» в конце сентября введут строгий карантин и закроют «границы».

Но, как сообщает ресурс «Луганский инсайд» новый карантин в «республике» все-таки могут ввести. Ресурс отмечает, что на прошлой неделе в «ВУЗах» «ЛНР» прошли совещания, на которых обсуждался учебный процесс.

«На совещаниях было заявлено, что новый учебный год стартует в обычном режиме, а после произойдет переход на дистанционную форму обучения. Преподавателям уже дали указания готовить материалы для дистанционной формы обучения. Данная информация не является слухами», — пишет автор публикации.

Таким образом, ресурс предполагает, что в так называемой «ЛНР» все-таки введут дополнительные карантинные ограничения, примерно, в конце сентября.

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