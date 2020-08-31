Причиной вспышек коронавируса являются массовые мероприятия — Ляшко

31.08.2020 22:37

Укринформ

Причиной массовых вспышек COVID-19 в Украине являются массовые мероприятия, не связанные с производственными процессами.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности празднования дней рождения, свадьбы, или праздники, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты. И после этого оказывается кто-то инфицированным — и пошла такая цепочка передачи инфекции", — сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас главная задача — предотвратить распространение коронавируса именно там, где существуют большие скопления людей, и где это не связано с производственными процессами.

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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.

По материалам: ukrinform.ru