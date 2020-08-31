Суд оставил в силе залог и электронный браслет для Инны Грищенко — адвокат

31.08.2020 17:26

Укринформ

Киевский апелляционный суд оставил в силе для бывшей военной Инны Грищенко (позывной "Пума") ношение электронного браслета и залог.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил ее адвокат Виталий Ковальчук.

"Сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников. Суд отменил постановление следственного судьи первой инстанции от 12 августа (относительно меры пресечения Инне Грищенко — ред.), и вынес новое решение. Фактически то же решение, с небольшими изменениями, которыми определил двух свидетелей, с которыми Инне Грищенко запрещено общаться. Браслет оставлен, он действует до 16 сентября, обязательства тоже — до 16 сентября, залог остался в силе", — сообщил юрист.

Как сообщалось, 12 августа Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшей военнослужащей Инне Грищенко (позывной "Пума") в виде залога в размере более 168 тыс. гривень, а также обязал носить электронный браслет.

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19 августа адвокат Грищенко Денис Ломанов сообщил, что в связи с тем, что не был внесен залог, ей вручили ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Супругов добровольцев АТО Инны и Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косове Ивано-Франковской области в 2018 году.

15 июля 2020 года закончилось действие предыдущей меры пресечения для Инны Грищенко, с нее сняли электронный браслет и все обязательства.

По материалам: ukrinform.ru