Зеленский вручил награды выдающимся украинцам

31.08.2020 16:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, присвоенные ко Дню Независимости за значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения.

На торжественной церемонии во дворе резиденции Президента Украины в Мариинском дворце награды получили военные, медики, дипломаты, учителя, деятели культуры и искусства, спорта, науки и образования, представители религиозных организаций, юристы, правозащитники, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства .

Президент отметил, что лучших граждан, которые прославляют Украину, ранее обычно награждали посмертно со словами: «Это был …» или «Это была …».

«Я смотрел на эти церемонии награждения, и мне казалось, что это очень несправедливо. Потому что мы вспоминаем о людях, которые действительно прославляют нашу страну, — это наши военные, защищающие наши границы, наши ученые, медики, учителя, работники культуры, искусства — мы всегда вспоминаем о них, когда их уже, к сожалению, с нами нет. Поэтому я сегодня хочу от души наградить и поблагодарить вас за то, что вы с нами есть, а не за то, что вы с нами были», — сказал Зеленский.

Так, Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени ветерану спорта, чемпиону и двукратному призеру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира и Европы по фехтованию, директору ДЮСШ «Динамовец» Григорию Криссу и директору Национального института стратегических исследований Александру Литвиненко.

Орден "За заслуги" I степени Зеленский вручил ректору Киевского национального университета строительства и архитектуры Петру Куликову, орден «За заслуги» II степени — президенту общества «Таврийские игры» Николаю Баграеву, председателю Общественной организации «Ассоциация евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Борису Забарко, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Клименту (Павлу Кущу).

Орденом "За заслуги" III степени награждены правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев, консул Генерального консульства Украины в Стамбуле Александр Димчев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, председатель ОО «Крымская семья» Анифе Куртсеитова, театральный режиссер, драматург Владислав Троицкий и другие.

Также Президент вручил орден Богдана Хмельницкого II степени генерал-майору Сергею Кривоносу, орден княгини Ольги I степени — генеральному директору Национальной парламентской библиотеки Украины Тамаре Вылегжаниной, орден княгини Ольги II степени — директору Музея космонавтики имени Сергея Королева Житомирского областного совета Ирине Дячук, артистке и певице Нине Матвиенко и другим.

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Президент также присвоил почетное звание «Заслуженный артист Украины» вокалисту группы «Без обмежень» Сергею Танчинцу. Звание «Заслуженный журналист Украины» присвоено автору и ведущему программы «Мир наизнанку» Дмитрию Комарову.

Кроме того, глава государства присвоил почетные звания «Заслуженный учитель Украины», «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный машиностроитель Украины», «Заслуженный металлург Украины», «Заслуженный мастер народного творчества Украины »,«Заслуженный работник культуры Украины»,«Заслуженный работник образования Украины»,«Заслуженный работник здравоохранения Украины" и «Заслуженный работник социальной сферы Украины».

Зеленский также присвоил воинские звания: генерал-полковника — командующему Национальной гвардией Николаю Балану, генерал-майора — заместителю председателя СБУ Сергею Андрущенко, генерал-майора — начальнику Управления государственной охраны Сергею Рудю. Специальное звание генерал-полковника Службы гражданской защиты присвоено председателю ГСЧС Николаю Чечеткину, генерала полиции второго ранга — председателю Национальной полиции Игорю Клименко.

По материалам: ukrinform.ru