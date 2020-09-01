Для дистанционного обучения к скоростному интернету подключат 2500 школ — Шкарлет

31.08.2020 22:03

Укринформ

В 2500 школах по всей Украине ведется работа по подключению к широкополосному интернету, чтобы обеспечить учебный процесс в условиях карантина.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет на пресс-брифинге, комментируя особенности нового учебного года, который начинается в условиях адаптивного карантина, передает Укринформ.

По словам Шкарлета, чтобы обучение в дистанционном режиме было возможным для всех, сейчас проводится активная работа по подключению всех школ к широкополосному интернету.

Прежде всего это будет сделано в населенных пунктах, где нет возможности подключиться к качественному интернету. Это более 2500 школ, подключение которых будет осуществлено в ближайшее время.

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Как сообщалось, ранее Шкарлет заявил, что в случае зеленого, желтого или оранжевого уровня эпидемической опасности посещения заведений общего среднего образования будет разрешено в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных норм и правил безопасного поведения.

В случае установления красного режима эпидемической опасности посещение учебных заведений будет запрещено, и образовательный процесс будет проходить только в дистанционном режиме.

По материалам: ukrinform.ru