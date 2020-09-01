Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 сентября

Главное Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Украине уже несколько дней подряд стабильно добавляется более 2000 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших превысило 123 тысячи. В мире количество зараженных COVID-19 уже более 25,6 миллиона.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — vedomosti.ru

Об этом передает НБН.

Согласно последним данным от СНБО в Украине выявлено 123 303 случая коронавируса. Только за вчерашний день прибавилось 2 088 новых зараженных опасным вирусом.

Из общего числа зараженных в стране:

  1. умерли — 2 605 (+ 48 за день)
  2. вылечились — 57 802 (+ 688 за день)
  3. продолжают лечение — 62 896

Число заболевших в регионах и столице:

  • Львовская область — 14 703 (+ 193)
  • г. Киев — 13 546 (+ 176)
  • Черновицкая область — 10 420 (+ 117)
  • Ивано-Франковская область — 9 348 (+ 169)
  • Харьковская область — 9 338 (+ 262)
  • Ровенская область — 9 269 (+ 87)
  • Закарпатская область — 7 600 (+ 84)
  • Одесская область — 7 494 (+ 211)
  • Тернопольская область — 6 194 (+ 180)
  • Киевская область — 5 755 (+ 86)
  • Волынская область — 5 523 (+ 52)
  • Винницкая область — 4 044 (+ 51)
  • Житомирская область — 3 382 (+ 80)
  • Хмельницкая область — 2 519 (+ 38)
  • Днепропетровская область — 2 398 (+ 49)
  • Черниговская область — 1 941 (+ 47)
  • Запорожская область — 1 627 (+ 31)
  • Черкасская область — 1 594 (+ 21)
  • Сумская область — 1 532 (+ 62)
  • Донецкая область — 1 448 (+ 30)
  • Николаевская область— 1 284 (+ 32)
  • Кировоградская область — 816 (+ 2)
  • Полтавская область — 808 (+ 19)
  • Херсонская область — 400 (+ 4)
  • Луганская область — 320 (+ 5)

Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

В мире число зараженных вирусом COVID-19 увеличилось к 25 641 965 (+ 250 761 за день). Из них:

  1. умерли — 854 809 (+ 4 172 за день)
  2. вылечились — 17 943 674 (+ 233 645 за день)
  3. продолжают лечение — 6 843 482

Страны, с самым большим числом зараженных:

  • США — 6 211 796
  • Бразилия — 3 910 901
  • Индия — 3 694 878
  • Россия — 995 319
  • Перу — 652 037
  • ЮАР — 627 041
  • Колумбия — 615 168
  • Мексика — 599 560
  • Испания — 462 858
  • Аргентина — 417 735
  • Чили — 411 726
  • Иран — 375 212
  • Великобритания — 335 873
  • Франция — 318 986
  • Саудовская Аравия — 315 772
  • Бангладеш — 312 996
  • Пакистан — 296 149
  • Турция — 270 133
  • Италия — 269 214
  • Германия — 244 792
  • Ирак — 234 934
  • Филиппины — 220 819
  • Индонезия — 174 796
  • Канада — 130 919
  • Украина — 123 303
  • Катар — 118 778
  • Израиль — 117 030
  • Боливия — 116 598
  • Эквадор — 113 767
  • Казахстан — 105 872

Напомним, ранее мы писали, число госпитализированных пациентов с коронавирусом выросло в 4 раза.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Ещё 30 дней карантина и чрезвычайная ситуация по всей стране: Кабмин принял решение

Христина Качоровська

Страхование медиков из-за COVID-19: комитет ВР одобрил выделение денег

Таисия Слепцова

Хорошие новости для водителей: в Украине переносят запуск системы фото-видео-фиксации нарушений ПДД

Ник Петров

Добавить комментарий