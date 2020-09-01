Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 сентября

В Украине уже несколько дней подряд стабильно добавляется более 2000 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших превысило 123 тысячи. В мире количество зараженных COVID-19 уже более 25,6 миллиона.

Об этом передает НБН.

Согласно последним данным от СНБО в Украине выявлено 123 303 случая коронавируса. Только за вчерашний день прибавилось 2 088 новых зараженных опасным вирусом.

Из общего числа зараженных в стране:

умерли — 2 605 (+ 48 за день) вылечились — 57 802 (+ 688 за день) продолжают лечение — 62 896

Число заболевших в регионах и столице:

Львовская область — 14 703 (+ 193)

г. Киев — 13 546 (+ 176)

Черновицкая область — 10 420 (+ 117)

Ивано-Франковская область — 9 348 (+ 169)

Харьковская область — 9 338 (+ 262)

Ровенская область — 9 269 (+ 87)

Закарпатская область — 7 600 (+ 84)

Одесская область — 7 494 (+ 211)

Тернопольская область — 6 194 (+ 180)

Киевская область — 5 755 (+ 86)

Волынская область — 5 523 (+ 52)

Винницкая область — 4 044 (+ 51)

Житомирская область — 3 382 (+ 80)

Хмельницкая область — 2 519 (+ 38)

Днепропетровская область — 2 398 (+ 49)

Черниговская область — 1 941 (+ 47)

Запорожская область — 1 627 (+ 31)

Черкасская область — 1 594 (+ 21)

Сумская область — 1 532 (+ 62)

Донецкая область — 1 448 (+ 30)

Николаевская область— 1 284 (+ 32)

Кировоградская область — 816 (+ 2)

Полтавская область — 808 (+ 19)

Херсонская область — 400 (+ 4)

Луганская область — 320 (+ 5)

Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

В мире число зараженных вирусом COVID-19 увеличилось к 25 641 965 (+ 250 761 за день). Из них:

умерли — 854 809 (+ 4 172 за день) вылечились — 17 943 674 (+ 233 645 за день) продолжают лечение — 6 843 482

Страны, с самым большим числом зараженных:

США — 6 211 796

Бразилия — 3 910 901

Индия — 3 694 878

Россия — 995 319

Перу — 652 037

ЮАР — 627 041

Колумбия — 615 168

Мексика — 599 560

Испания — 462 858

Аргентина — 417 735

Чили — 411 726

Иран — 375 212

Великобритания — 335 873

Франция — 318 986

Саудовская Аравия — 315 772

Бангладеш — 312 996

Пакистан — 296 149

Турция — 270 133

Италия — 269 214

Германия — 244 792

Ирак — 234 934

Филиппины — 220 819

Индонезия — 174 796

Канада — 130 919

Украина — 123 303

Катар — 118 778

Израиль — 117 030

Боливия — 116 598

Эквадор — 113 767

Казахстан — 105 872

Напомним, ранее мы писали, число госпитализированных пациентов с коронавирусом выросло в 4 раза.