Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 сентября
В Украине уже несколько дней подряд стабильно добавляется более 2000 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших превысило 123 тысячи. В мире количество зараженных COVID-19 уже более 25,6 миллиона.
Об этом передает НБН.
Согласно последним данным от СНБО в Украине выявлено 123 303 случая коронавируса. Только за вчерашний день прибавилось 2 088 новых зараженных опасным вирусом.
Из общего числа зараженных в стране:
- умерли — 2 605 (+ 48 за день)
- вылечились — 57 802 (+ 688 за день)
- продолжают лечение — 62 896
Число заболевших в регионах и столице:
- Львовская область — 14 703 (+ 193)
- г. Киев — 13 546 (+ 176)
- Черновицкая область — 10 420 (+ 117)
- Ивано-Франковская область — 9 348 (+ 169)
- Харьковская область — 9 338 (+ 262)
- Ровенская область — 9 269 (+ 87)
- Закарпатская область — 7 600 (+ 84)
- Одесская область — 7 494 (+ 211)
- Тернопольская область — 6 194 (+ 180)
- Киевская область — 5 755 (+ 86)
- Волынская область — 5 523 (+ 52)
- Винницкая область — 4 044 (+ 51)
- Житомирская область — 3 382 (+ 80)
- Хмельницкая область — 2 519 (+ 38)
- Днепропетровская область — 2 398 (+ 49)
- Черниговская область — 1 941 (+ 47)
- Запорожская область — 1 627 (+ 31)
- Черкасская область — 1 594 (+ 21)
- Сумская область — 1 532 (+ 62)
- Донецкая область — 1 448 (+ 30)
- Николаевская область— 1 284 (+ 32)
- Кировоградская область — 816 (+ 2)
- Полтавская область — 808 (+ 19)
- Херсонская область — 400 (+ 4)
- Луганская область — 320 (+ 5)
Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.
В мире число зараженных вирусом COVID-19 увеличилось к 25 641 965 (+ 250 761 за день). Из них:
- умерли — 854 809 (+ 4 172 за день)
- вылечились — 17 943 674 (+ 233 645 за день)
- продолжают лечение — 6 843 482
Страны, с самым большим числом зараженных:
- США — 6 211 796
- Бразилия — 3 910 901
- Индия — 3 694 878
- Россия — 995 319
- Перу — 652 037
- ЮАР — 627 041
- Колумбия — 615 168
- Мексика — 599 560
- Испания — 462 858
- Аргентина — 417 735
- Чили — 411 726
- Иран — 375 212
- Великобритания — 335 873
- Франция — 318 986
- Саудовская Аравия — 315 772
- Бангладеш — 312 996
- Пакистан — 296 149
- Турция — 270 133
- Италия — 269 214
- Германия — 244 792
- Ирак — 234 934
- Филиппины — 220 819
- Индонезия — 174 796
- Канада — 130 919
- Украина — 123 303
- Катар — 118 778
- Израиль — 117 030
- Боливия — 116 598
- Эквадор — 113 767
- Казахстан — 105 872
Напомним, ранее мы писали, число госпитализированных пациентов с коронавирусом выросло в 4 раза.