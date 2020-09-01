Может «власти ДНР» прозреют – ресурс по поводу ДТП с жителями ОРДО в Воронежской области

Авария в Ростовской области, в которой погибли двое жителей ОРДО, может заставить «власти ДНР» прозреть.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Как известно, боевики «ДНР» открывают подконтрольный им КПВВ «Еленовка» только два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Из-за такого графика работы жители ОРДО вынуждены искать другой путь в Украину. В ОРДО в последнее время стали пользоваться спросом поездки в Украину через РФ.

К сожалению, одна из таких поездок для двоих жителей временно оккупированной территории Донецкой области стала последней. Авария произошла 31 августа, в 04.20 утра, в Ольховатском районе Воронежской области. Микроавтобус ехал из ОРДО через Ростов-на-Дону в Белгород, к ближайшему пункту пропуску на границе РФ с Украиной. В результате аварии водителей и пассажирка погибли, еще пять людей получили травмы разной степени тяжести.

При этом ресурс «Донбасский кейс» считает, что авария, которая произошла, должна заставить «власти ДНР» наконец прозреть и заметить, какими сложными путями добираются люди на подконтрольную Украине территорию.

«Если бы люди могли пересечь линию разграничения, можно с уверенностью сказать – жертв удалось бы избежать. Авария, в которой погибли двое людей, может заставить «власти республики», наконец прозреть и заместить очевидное», — пишет автор.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО заявили, что Пушилин ничего не решает в вопросе открытия КПВВ на Донбассе.