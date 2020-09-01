Рада планирует разрешить сиротам с инвалидностью жить в детдомах семейного типа до 23 лет

01.09.2020 14:38

Укринформ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит детям-сиротам, имеющим инвалидность, проживать в приемных семьях и детских домах семейного типа до 23 лет.

Как передает корреспондент Укринформа, решение поддержали 340 народных депутатов.

"Проектом акта предлагается внести изменения в Семейный кодекс Украины, Закон Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", которые позволят лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования", — говорится в пояснительной записке.

Читайте также: На отдых детей-льготников нашли дополнительные деньги — Рада приняла закон

Как отмечается в документе, в соответствии с законодательством воспитанники находятся в приемных семьях, детских домах семейного типа до достижения 18-летнего возраста, а в случае продолжения обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), высшего образования — до 23 лет или до окончания соответствующего учебного заведения. Однако лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые по состоянию здоровья не могут учиться в заведении профессионального (профессионально-технического), высшего образования и работать, нуждаются в постороннем уходе и внимании.

По материалам: ukrinform.ru