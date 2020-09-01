Шмыгаль обещает студентам ПТУ более высокие стипендии со следующего года

01.09.2020 14:59

Укринформ

Правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году увеличить стипендии студентам профессионально-технических училищ.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в Хмельницком, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы с министром договорились, что поработаем над этим вопросом, чтобы в следующем году он был решен, потому что это важный момент. Студенты ПТУ не отличаются от студентов других учебных заведений, поэтому стипендия должна коррелироваться", — отметил Шмыгаль.

По его словам, на данный момент его внимание обратили представители школьного самоуправления хмельницкого Высшего профессионального училища № 25, с которыми он общался. Как отметили ученики, ныне стипендия составляет 480 грн.

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Кроме того, Премьер подчеркнул важность внедрения так называемого дуального образования.

"Это означает, что заказчики — предприятия, которые нуждаются в кадрах — на договорных условиях сотрудничают с профессионально-техническими учебными заведениями, создают соответствующую базу, дают заказ и затем на годы заключают контракты как с учебным заведением, так и с его выпускниками. Вплоть до того, что дуальное образование предусматривает возможность оплаты за обучение специалистов, в которых нуждается то или иное предприятие", — пояснил Шмыгаль.

Одним из заказчиков, в частности, училища № 25, по мнению главы правительства может стать ГП "Новатор", которое начало выпуск кислородных концентраторов по швейцарской технологии. Посещение этого завода является следующим пунктом программы пребывания Премьер-министра.

По мнению Шмыгаля, без развития профтехобразования нельзя развивать Украину как промышленного лидера в регионе.

Сегодня Денис Шмыгаль, и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и министр КМУ Олег Немчинов находятся с рабочей поездкой в ​​Хмельницкой области. Они посетили Национальную академию пограничной службы имени Богдана Хмельницкого, где вручили курсантам погоны и зеленые береты, и детсад "Теремок" в с. Давидковцы Хмельницкого района, построенный по программе "Большое строительство".

По материалам: ukrinform.ru