Ситуация на КПВВ Донбасса: для 15 человек открытие пропускных пунктов стало плачевным

Вчера, 31 августа, на подконтрольную часть Украины через КПВВ «Новотроицкое» смогли проехать 107 граждан. В направление ОРДО смогли выехать 228 человек, но были и те, кому пришлось остаться на ночевку в палатке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – 15 человек получили отказ на проезд от сепаратистов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Новости Донбасса».

Стоит отметить, что вчера была восстановлена работа КПВВ ОРДО «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским пропускным пунктом «новотроицкое». Выехать из «республики» можно было лишь при наличии прописки на подконтрольной части Украины, а въехать в «ДНР» можно лишь после получения специального разрешения от «межведомственного штаба ДНР». Приехавшим в «республику» нужно быть готовым к двухнедельной обязательной обсервации, которая является полностью бесплатной.

Известно, что сепаратисты «ДНР» не пропустили 15 человек по той причине, что их не было в списках. «ДНР» крайне строго придерживается пропуска граждан исключительно по спискам.

Напомним, как сообщалось ранее, даже Пушилин не допускал таких ошибок: жители ОРЛО возмутились неудачным поздравлением горняков.