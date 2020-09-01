Тимошенко находится дома на самоизоляции: источник сообщил о состоянии здоровья политика
О том, как чувствует себя заболевшая коронавирусом Тимошенко у себя в Telegram написал политолог Тарас Березовец.
Об этом пишет НБН.
Березовец, ссылаясь на источник сообщил, что Юлия Владимировна уже пребывает на лечении дома:
«В последние дни температура у неё не падает ниже 38 градусов. Но сё равно Тимошенко регулярно проводит встречи с политиками прямо на дому. Но вот когда состоится съезд партии ВО «Батькивщина» неизвестно».
Напомним, ранее мы писали, о состоянии здоровья Тимошенко.