Тимошенко находится дома на самоизоляции: источник сообщил о состоянии здоровья политика

О том, как чувствует себя заболевшая коронавирусом Тимошенко у себя в Telegram написал политолог Тарас Березовец.

Об этом пишет НБН.

Березовец, ссылаясь на источник сообщил, что Юлия Владимировна уже пребывает на лечении дома:

«В последние дни температура у неё не падает ниже 38 градусов. Но сё равно Тимошенко регулярно проводит встречи с политиками прямо на дому. Но вот когда состоится съезд партии ВО «Батькивщина» неизвестно».

Напомним, ранее мы писали, о состоянии здоровья Тимошенко.