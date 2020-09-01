Ты пустое место — в «народной милиции ЛНР» взбунтовались против Пасечника

Представителей «народной милиции» ОРЛО возмущает тот факт, что за всё время военных действий, «глава ЛНР» ни разу не побывал на передовой.

Об этом передает НБН ссылаясь на DonPress.

Так, некий член «народной милиции ЛНР» Марков А. Г. опубликовал довольно резкое обращение к Леониду Пасечнику. Его заявление обнародовали в Telegram-канале «Заметки гражданина».

По словам Маркова, благодаря войне Пасечник смог стать «главой ЛНР»:

«Вы, сидя в своих кабинетах, строите коррупционные схемы, воруете народные деньги! Накупили себе джипов и ездите отдыхать на моря! Ну да и черт с ним! Лёня, давай к нам, на передовую. Наконец-то узнаешь, как мы здесь. Покушаешь с нами, если не противно есть нашу еду. А если сыт, то просто послушаешь, что о тебе говорят… И ты точно удивишься! Ведь о тебе ничего не говорят! Потому что ты — никто и ничто. Ты пустое место. Ты для нас не сделал ничего!».

Напомним, ранее мы писали, что Пасечнику грозит отставка.