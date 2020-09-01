Ты пустое место — в «народной милиции ЛНР» взбунтовались против Пасечника

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Представителей «народной милиции» ОРЛО возмущает тот факт, что за всё время военных действий, «глава ЛНР» ни разу не побывал на передовой.

Леонид Пасечник
Леонид Пасечник. Фото — interfax.ru

Об этом передает НБН ссылаясь на DonPress.

Так, некий член «народной милиции ЛНР» Марков А. Г. опубликовал довольно резкое обращение к Леониду Пасечнику. Его заявление обнародовали в Telegram-канале «Заметки гражданина».

По словам Маркова, благодаря войне Пасечник смог стать «главой ЛНР»:

«Вы, сидя в своих кабинетах, строите коррупционные схемы, воруете народные деньги! Накупили себе джипов и ездите отдыхать на моря! Ну да и черт с ним! Лёня, давай к нам, на передовую. Наконец-то узнаешь, как мы здесь. Покушаешь с нами, если не противно есть нашу еду. А если сыт, то просто послушаешь, что о тебе говорят… И ты точно удивишься! Ведь о тебе ничего не говорят! Потому что ты — никто и ничто. Ты пустое место. Ты для нас не сделал ничего!».

Напомним, ранее мы писали, что Пасечнику грозит отставка.


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