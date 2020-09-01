В Кабмине прогнозируют, что к концу сентября суточный прирост заболевших коронавирусом вырастет к 3000

Общество
Христина Качоровська0
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже сейчас в стране суточный прирост более 2000… Но это ещё не предел.

Врачи
Врачи. Фото — kaniv-rada.gov.ua

Таким мнением глава правительства поделился в эфире «Сніданок з 1+1», сообщает НБН.

«Уже сегодня у нас от 2000 до 2500 заболевших в день. По нашим расчетам, к концу сентября — началу октября эта цифра ещё больше увеличиться. Возможно, до 3000 за сутки».

Премьер также выразил опасения, что при таком приросте зараженных в больницах будет занято 80% мест для больных COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине более 120 тысяч заболевших коронавирусом.


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