В Кабмине прогнозируют, что к концу сентября суточный прирост заболевших коронавирусом вырастет к 3000

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже сейчас в стране суточный прирост более 2000… Но это ещё не предел.

Таким мнением глава правительства поделился в эфире «Сніданок з 1+1», сообщает НБН.

«Уже сегодня у нас от 2000 до 2500 заболевших в день. По нашим расчетам, к концу сентября — началу октября эта цифра ещё больше увеличиться. Возможно, до 3000 за сутки».

Премьер также выразил опасения, что при таком приросте зараженных в больницах будет занято 80% мест для больных COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине более 120 тысяч заболевших коронавирусом.