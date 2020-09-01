ВСП вернул Венедиктов ходатайство об отстранении судьи Вовка

01.09.2020 16:33

Укринформ

Высший совет правосудия решил вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 1 сентября, сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

«Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательства надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не приобрел статус подозреваемого», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным НАБУ, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

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По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которым в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ было вызвано 10 подозреваемых лиц.

В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестку на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

11 августа руководитель аппарата ОАСК вернул в офис генпрокурора неврученные подозрения пятерым судьям суда.

В этот же день Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск судей ОАСК Павла Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибніченка, Алексея Огурцова, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша.

12 августа в САП проинформировали, что повторно направили в ОАСК подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в офис Генпрокурора.

15 августа Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должностей председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

По материалам: ukrinform.ru